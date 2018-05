Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso la donna mentre si allontana a piedi in compagnia di un uomo in direzione della metropolitana

Non si era rassegnata all’idea di dover rinunciare al proprio bambino e così, una donna probabilmente di origine polacca, ha prelevato e portato via con sé il figlio di circa un mese che non le era stato ancora affidato dal tribunale. Il fatto è accaduto all’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno.

Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso la donna mentre si allontana a piedi in compagnia di un uomo in direzione della metropolitana. Tra le sue mani un piccolo porta-enfant. Il piccolo era ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale, da dove è stato prelevato dalla madre intorno alle 21 di venerdì.

Salerno, madre prende il figlio e fugge

Immediato l’allarme da parte dei sanitari alle forze dell’ordine, che hanno avviato le ricerche. La donna, madre di altri due figli avuti da compagni diversi, ha vissuto già una vicenda analoga. Uno dei figli è stato dato in affido a una famiglia e l’altra, una bimba di sei anni, vive con il fratello a Salerno.

Come ogni giorno la fuggitiva si era recata in ospedale per allattare il piccolo. Per gli investigatori si tratta di un piano studiato a tavolino. Dalla nottata di venerdì le forze dell’ordine stanno indagando sui familiari residenti in zona, per capire se la coppia si sia allontanata dal Salernitano.