È un dramma familiare che si allarga sempre di più quello consumatosi nelle acque a largo di Terracina, in provincia di Latina. I corpi di una donna e della sua bambina sono stati ritrovati in mare, abbracciati, e con indosso il giubbotto di salvataggio. Al loro recupero e trasporto in porto hanno provveduto le motovedette della Capitaneria.

Entrambe erano uscite in mare con una moto d’acqua guidata dal compagno della donna e padre della bimba. Il corpo di lui era stato ritrovato tre giorni prima. La segnalazione dei corpi in mare è arrivata poco prima delle 11 alla Guardia costiera di Terracina da parte della Guardia di Finanza, che a bordo di un pattugliatore era in servizio in mare.

Il giallo nelle acque a largo di Latina

Il ritrovamento è avvenuto a un miglio circa dalla Foce di Torre Canneto. I due cadaveri sono stati recuperati dalle motovedette dalla Guardia Costiera di Terracina e della Capitaneria di porto di Gaeta, sono stati condotti in porto e sono ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La donna e la bimba sono la compagna cubana e la figlia dell’imprenditore di Mondragone Pierluigi Iacobucci, proprietario di diversi supermercati a marchio Conad della provincia di Latina. L’uomo, 32 anni, era uscito per una gita in mare con una moto d’acqua il 2 maggio assieme appunto alla compagna e alla figlia. Il corpo di Iacobucci è stato ritrovato il giorno dopo su una spiaggia a Baia Domizia.