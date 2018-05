Nato a Bruxelles il 26 febbraio del 1929, ha lavorato con registi del calibro di Blasetti, Zeffirelli e Petri. Nel corso della sua carriera fu anche un famoso doppiatore

Lutto nel mondo del cinema e della televisione. È morto, a Roma, all’età di 89 anni Paolo Ferrari, attore di teatro, cinema e televisione. Nato a Bruxelles il 26 febbraio del 1929, ha lavorato con registi del calibro di Blasetti, Zeffirelli e Petri. Nel corso della sua carriera fu anche un famoso doppiatore.

Lascia tre figli maschi: Fabio e Daniele avuti dalla prima moglie, Marina Bonfigli, e Stefano, concepito con Laura Tavanti. Entrambe le donne sono state sue compagne sulla scena.

Della sua carriera non si possono dimenticare le serie tv, come quella dedicata a ‘Nero Wolf’ in cui ricopre il ruolo di Archie Goodwin, ‘Orgoglio’, ‘Incantesimo’, ‘Disokkupati’ e ‘Notte prima degli esami’. Il suo volto è diventato noto anche per lo spot di un famoso detersivo.