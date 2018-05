In vetta la Liguria seguita dalla Toscana, grande sorpresa per il terzo posto della Campania che scalza le Marche

Nella 32esima edizione di consegna delle bandiere blu, aumentano le spiagge premiate in Italia. A sorpresa, la Campania scalza le Marche e si piazza al terzo posto dopo Liguria e Toscana. La Puglia conquista 3 nuove località e raggiunge le 14 bandiere blu.

Bandiere Blu 2018, in Italia 368 spiagge da sogno

In Italia sarebbero 368 le spiagge da sogno. Secondo le premiazioni della Fondazione per l’educazione ambientale (Foundation for Environmental Education – Fee), le spiagge con acque cristalline in Italia aumentano rispetto alle 342 del 2017, coprendo il 10% di quelle premiate a livello mondiale. La bandiera Fee sventola su 175 località di riviera – contro le 163 dell’anno scorso -. Sono 16 i nuovi ingressi italiani e soltanto 4 le uscite. La Liguria è in vetta con 27 Comuni premiati, seguita sul podio da Toscana, che mantiene i 19 Comuni del 2017, e Campania, che con 3 nuovi ingressi (Piano di Sorrento, Sorrento e Ispani) manda le Marche al quarto posto con 16 Comuni premiati.

Grande successo anche per la Puglia che conquista 3 nuove località e raggiunge le 14 bandiere blu. L’ultimo report sulle spiagge da sogno in Italia include anche Rodi Garganico, Peschici e Zapponeta. La Sardegna presenta 13 località e 2 nuovi ingressi (Bari Sardo e Trinità d’Agultu e Vignola). Seguono a quota 9 l’Abruzzo, con l’ingresso di una località lacustre, e la Calabria con 2 nuovi ingressi (Tortona e Sellia Marina). Veneto e Lazio confermano le 8 bandiere. L’Emilia Romagna sale a 7 con Cattolica mentre la Sicilia perde Pozzallo e scende a quota 6. La Basilicata sale a 4 con due nuovi ingressi (Nova Siri e Bernalda) e il Friuli-Venezia Giulia conferma le uniche 2 bandiere del 2017. Chiude la classifica italiana il Molise che scende a una bandiera.

Tra i 32 criteri da rispettare per ricevere la bandiera blu, non solo la qualità del mare, ma anche gestione del territorio, impianti di depurazione, gestione dei rifiuti, vivibilità in estate, valorizzazione delle aree naturalistiche.