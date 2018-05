Ecco tutte le regioni che detengono i vessili riconosciuti dalla Fee

L’edizione 2018 di Bandiere Blu ha visto delle new entry in diverse regioni. Ecco l’elenco dei luoghi che detengono i vessili riconosciuti dalla Fee.

Bandiere Blu 2018, i 13 vessili della Liguria

La Liguria prima anche nella classifica dei porticcioli turistici grazie alle 13 Bandiere Blu assegnate dalla Fee.

Le Bandiere riconosciute sono: in provincia di Imperia Portosole (Sanremo), Marina degli Aregai (Santo Stefano al Mare), Marina di San Lorenzo (San Lorenzo al Mare); in provincia di Savona Marina di Andora (Andora), Marina di Alassio, Vecchia Darsena Savona (Savona), Cala Cravieu (Celle Ligure), Marina di Varazze (Varazze); in provincia di Genova Porto Turistico Carlo Riva (Rapallo), Marina di Chiavari (Chiavari); in provincia della Spezia Porticciolo di Portovenere (Porto Venere), Porto Mirabello (La Spezia), Porto Lotti (La Spezia).

Bandiere Blu 2018, i 19 vessilli della Toscana

Anche quest’anno la Toscana si piazza al secondo posto nella speciale classifica e si è aggiudicata 19 vessili.

Ecco l’elenco delle Bandiere Blu toscane confermate:

CARRARA: Marina di Carrara Centro/Ovest;

MASSA: Ronchi Levante, Ronchi Ponente, Sinistra Brugiano/Marina Centro/Destra Frigido/Sinistra Frigido, Campeggi/Ricortola/Marina Ponente/Destra Brugiano;

FORTE DEI MARMI: Litorale Centro/Capannina;

PIETRASANTA: Tonfano;

CAMAIORE: Lido Arlecchino;

VIAREGGIO: Marina di Viareggio Levante/Ponente/Torre del Lago Puccini;

PISA: Calambrone/Tirrenia, Marina di Pisa;

LIVORNO: Cala del Miramare, Rogiolo, Del Sale/Roma, Tre Ponti, Rex, Cala Quercianella;

ROSIGNANO MARITTIMO: Castiglioncello, Vada;

CECINA: Le Gorette, Marina di Cecina;

BIBBONA: Marina di Bibbona Centro/Sud;

CASTAGNETO CARDUCCI: Marina di Castagneto Carducci;

SAN VINCENZO: Rimigliano, Spiaggia Centro, Principessa, Spiaggia della Conchiglia;

PIOMBINO: Parco Naturale della Sterpaia;

MARCIANA MARINA: La Fenicia;

FOLLONICA: Spiaggia Sud, Spiaggia Nord;

CASTIGLIONE DELLE PESCAIA: Rocchette/Roccamare-Casa Mora/Riva del Sole/Capezzolo/Ponente, Spiaggia Pian D’alma/ Casetta Civinini-Piastrone/Punta Ala, Levante/Tombolo;

GROSSETO: Marina di Grosseto, Principina a Mare;

MONTE ARGENTARIO: Porto Santo Stefano: Il Pozzarello, La Soda, Cala Piccola, La Caletta, Il Moletto;

PORTO ERCOLE: Le Viste, La Feniglia.

Bandiere Blu 2018, i 10 vessilli del Trentino Alto Adige

Sono dieci i vessilli assegnati ai laghi del Trentito Alto Adige.

Bandiere Blu 2018, in Lombardia

La spiaggia di Gardone Rivera, che si affaccia sulla sponda bresciana del lago di Garda, si è aggiudicata l’unica bandiera blu per la Lombardia.

Bandiere Blu 2018, la Campania è la prima regione del Mezzogiorno con 18 bandiere

Grande soddisfazione trapela dalla Regione Campania. “Con 18 bandiere blu la Campania si conferma nel 2018 la prima regione del Mezzogiorno, e la terza in Italia, per spiagge e mare pulito. Piano di Sorrento, Sorrento e Ispani sono i nuovi comuni campani inseriti nella prestigiosa graduatoria della Foundation for Environmental Education (FEE)” si legge nella nota diffusa dalla Regione.

“Le 18 Bandiere blu alla Campania premiano le scelte di sostenibilità intraprese dall’amministrazione regionale e dai Comuni che, rispondendo ai requisiti previsti per l’assegnazione internazionale, garantiscono la qualità del mare e dei servizi erogati nel rispetto dell’ambiente”, ha dichiarato il presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca.

Le località della provincia di Napoli con la bandiera blu 2018 sono Piano di Sorrento, Sorrento, Massa Lubrense e Anacapri. Nel Salernitano si va dalla Costiera amalfitana fino al golfo di Policastro, passando per il Cilento ovvero Positano, Capaccio, Agropoli, Castellabate, Montecorice, San Mauro Cilento, Pollica-Acciaroli, Casal Velino, Ascea, Pisciotta, Centola, Vibonati, Ispani e Sapri.

Bandiere Blu 2018, le 8 bandiere del Lazio

Le 8 Bandiere Blu assegnate al Lazio sono distribuite tra Roma e Latina.

I comuni laziali che ottengono la bandiera blu per le migliori spiagge sono Latina (spiaggia di Latina Mare), Sabaudia (Lungomare), San Felice Circeo (Litorale), Terracina (spiagge di Levante e Ponente), Sperlonga (spiagge di Ponente, Lago Lungo, Levante, Bazzano) Gaeta (Spiagge Arenauta, Ariana, Sant’Agostino, Serapo) e Ventotene (Cala Nave). Oltre alla spiaggia di via della Rena a Trevignano romano.

Per quanto riguarda la sezione approdi, la bandiera se la aggiudica la Base Nautica Flavio Gioia (Gaeta).

Bandiere Blu 2018, Sardegna sesta con 13 spiagge

Protagonista assoluta la Sardegna del Nord con Badesi per i litorali di Li Junchi, Li Mindi-Lu Stangioni, Pirrotto Li Frati-Baia delle Mimose; Trinità d’Agultu e Vignola per La Marineddae e Lunga Isola Rossa, Santa Teresa di Gallura per Rena Ponente, Rena Bianca, Zia Culumba e La Taltana-Santa Reparata.

Poi La Maddalena con le spiagge di Bassa Trinità, Monti D’a Rena, Tegge, Spalmatore, Porto Lungo, Caprera Due Mari e Caprera Relitto; Palau con Palau Vecchio, il litorale fronte Stagno Saline, L’Isolotto, L’Isuledda (Porto Pollo), La Sciumara e la foce del fiume Liscia.

Nel Sassarese spiccano Castelsardo con Madonnina-Stella Maris e Sacro Cuore-Ampurias; Sorso con Marina di Sorso e spiaggia della Marina e infine Sassari con Porto Ferro e Porto Palmas.

In Ogliastra bandiere blu a Tortolì sul Lido di Cea, Lido di Orrì, Muxì (Il Golfetto), Orrì Foxilioni, Ponente (La Capannina) e Porto Frailis, e a Bari Sardo nelle spiagge di Bucca ‘e Strumpu, Torre di Bari’ e Planargia.

Nel Sud Sardegna sono state premiate le spiagge di Mare Pintau e del Poetto, a Quartu Sant’Elena, e di Porto Tramatzu, Sabbie Bianche e Tuerredda nel comune di Teulada. Nell’Oristanese, infine, un riconoscimento va al litorale di Torregrande.

Bandiere Blu 2018, le 10 bandiere del Friuli Venezia Giulia

Le spiagge di Lignano Sabbiadoro e Grado si sono aggiudicate la ‘Bandiera Blu’: sono le uniche spiagge del Friuli ad aver ottenuto il riconoscimento.

Per quanto riguarda gli approdi, 10 ottengono la Bandiera Blu 2018 per gli approdi in regione: Porto turistico Marina Uno, Marina Punta Verde, Marina Punta Faro, Darsena Porto Vecchio (Lignano Sabbiadoro), Marina Punta Gabbiani, Darsena Aprilia Marittima, Marina Capo Nord (Aprilia Marittima), Marina Sant’Andrea (san Giorgio di Nogaro), Marina Hannibal (Monfalcone), Porto San Vito (Grado), Lega Navale italiana (Trieste).

Bandiere Blu 2018, le 8 bandiere del Veneto

Le Bandiere Blu per le spiagge sono andate a Bibione; Brussa, Duna Verde, Levante, Ponente e Porto Santa Margherita a Caorle; Eraclea Mare; Jesolo Lido; Cavallino Treporti; Lido di Venezia; Sottomarina di Chioggia; Rosolina Mare, Albarella Centro Sportivo e Albarella Capo Nord a Rosolina. Per quanto riguarda gli approdi, premiati Marina di Albarella (Rovigo); Darsena Le Saline a Chioggia, il Porto turistico di Jesolo, Marina del Cavallino e Darsena dell’Orologio a Caorle.

Bandiere Blu 2018, le 9 bandiere blu della Calabria

Sellia Marina e Tortora sono le due new entry balneari della Calabria che hanno ottenuto la Bandiera blu assegnata dalla Foundation for Environmental Education (Fee). Sono nove le località rivierasche calabresi dove sventoleranno i vessilli. Le altre 7 località sono Praia a Mare, Trebisacce, Cirò Marina, Melissa, Roccella Ionica, Soverato e Roseto Capo Spulico, a cui si sono aggiunte la spiaggia La Pineta Fiume Noce di Tortora e Sellia Marina con le località Ruggero-San Vincenzo-Sena Jonio e Rivachiara. Gli approdi turistici ai quali è stata conferita la Bandiera blu sono il Porto delle Grazie di Roccella Ionica e la darsena del porto di Cetraro.

Bandiere Blu 2018, una sola bandiera blu per il Molise:

Il riconoscimento va Campomarino-Lido, in provincia di Campobasso. Invece esce dalla classifica Termoli (Campobasso).

Bandiere Blu 2018, le 7 bandiere dell’Emilia Romagna

La spiaggia di Cattolica spicca accanto a Bellaria Igea Marina e Misano Adriatico. Gli altri riconoscimenti sono stati destinati anche a Ravenna e Cervia nel ravennate, Cesenatico (Forlì-Cesena) e Comacchio (Ferrara). Confermato ancora una volta a Portoverde (Misano Adriatico) la bandiera blu per l’approdo turistico.

Bandiere Blu 2018, le 4 bandiere della Basilicata

La Basilicata si aggiudica quattro bandiere: Maratea, Policoro, Nova Siri e Bernalda. Salgono così a quattro le località lucane con il rinomato sigillo di qualità.

Bandiere Blu 2018, le 9 bandiere dell’Abruzzo

L’ingresso di Scanno (L’Aquila) con il suo lago ha permesso alla regione Abruzzo di aggiudicarsi 9 bandiere, una in più rispetto al 2017. Si confermano anche otto località rivierasche: Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto e Silvi in provincia di Teramo, Fossacesia, Vasto e San Salvo in provincia di Chieti.

Ecco l’elenco completo delle spiagge: