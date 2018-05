Salvini ha ribadito a Berlusconi che per la Lega è "meglio il voto che un governo del presidente". Intanto alle 10 parte il terzo giro di consultazioni

Nessun passo in avanti del centrodestra verso Luigi Di Maio. Il leader del M5S, che nelle scorse ore si era detto pronto a “lasciare” la premiership per sostenere un nome “terzo” di comune accordo con la Lega, continua a non piacere a Silvio Berlusconi. Forza Italia ha infatti ribadito la sua indisponibilità ad un eventuale appoggio esterno.

Alle 10 intanto parte il terzo e ultimo giro di consultazioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Senza accordi di governo, l’alternativa è il ritorno al voto. Ma nel caso di assenza di maggioranza, il Colle potrebbe essere intenzionato a un governo tregua.

Governo, il veto di Berlusconi all’asse Lega-M5S

Dal vertice di Palazzo Grazioli è quindi arrivata l’ennesima fumata nera. Salvini ha ribadito a Berlusconi che per la Lega è “meglio il voto che un governo del presidente”, mentre il leader di Forza Italia ha sottolineato l’indispensabilità della presenza di Forza Italia all’interno di qualsivoglia governo.

Insomma, il via libera di Di Maio alla formazione di un governo che potesse approvare “reddito di cittadinanza, abolizione della legge Fornero e legge anticorruzione“, non ha convinto Berlusconi. L’alternativa, a questo punto, è solo il voto perché M5S e Lega dicono no a governi tecnici o del presidente.

Governo, troppo veti: si va alle urne?

Se l’accordo con Di Maio, per assurdo, si facesse, si potrebbe chiedere un premier come Giancarlo Giorgetti. Se invece non si arrivasse a un governo politico “che dia garanzie al sistema Paese”, per il leader della Lega sarebbe preferibile tornare in tempi rapidi al voto.

Diversa, come detto, la posizione di Berlusconi. Se Mattarella proponesse un governo del presidente, sostengono fonti di FI, Berlusconi sarebbe disponibile a dire no e accettare il ritorno alle urne. È questa l’unica concessione di un Berlusconi sempre più lontano dall’asse Lega-M5S.

Foto da Twitter.