La coppia presidenziale tende ad evitarsi anche durante il tempo libero, inoltre tra Melania e Ivanka non corre buon sangue

All’interno della Casa Bianca è stato alzato un muro. Secondo quanto riporta Il Washington Post, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump e la first lady, hanno vite separate. Sembra, inoltre che tra Melania e Ivanka, la “first daughter”, non corra buon sangue.

Usa, vite separate per Trump e Melania

Trump e Melania non dormono insieme e non mangiano insieme. Sono queste le indiscrezioni che trapelano dal Washington Post, che, citando alcune fonti, racconta la vita separata della coppia residenziale, anche durante il tempo libero. Trump si diverte a giocare a golf e cenare con politici a Mar-a-Lago, la Casa Bianca d’inverno, ma Melania sembra del tutto assente dalle scene durante questi eventi.

Lo scandalo della porno star Stormy Daniels e della coniglietta di Playboy Karen McDougal che ha investito il presidente degli Stati Uniti, ha aumentato le distanze con la first lady. Lo staff di Melania è pronto a smentire le ricostruzioni della sua vita di coppia con Trump, sottolineando l’impegno di Melania a fare da first lady e da mamma. “Tutto il resto sono sciocchezze – fa sapere il suo staff -“.

All’interno della coppia presidenziale ci sono anche tante differenze di stile. Se Trump preferisce i grandi comizi nelle occasioni pubbliche, Melania preferisce incontrare gruppi ristretti. Il presidente è ritenuto un maestro del cyberbullismo, mentre la moglie è nota per le sue battaglie che le tirano addosso tante critiche. “Sono consapevole dello scetticismo nei miei confronti nell’affrontare questo argomento – ha ammesso Melania incontrando i manager delle società tecnologiche in marzo -, ma questo non mi impedirà dal fare quello che ritengo giusto”.

Melania inoltre, da buona first lady e brava moglie, si prodiga anche ad elargire consigli al marito. Secondo quando riportato dal Washington Post, sembra che nel 2017 Melania, preoccupata del lavoro dei legali, avesse suggerito a Trump di preoccuparsi maggiormente delle indagini sul Russiagate. Il marito, però, ha risposto con fermezza, convinto delle capacità dei suoi avvocati e del fatto che l’inchiesta avrebbe sollevato ogni sospetto. Sempre Melania avrebbe espresso la sua contrarietà ad alcuni membri dell’amministrazione, tra cui Steve Bannon.

Si inaspriscono anche i rapporti tra Melania e Ivanka. Secondo le indiscrezioni trapelate, tra le due ex modelle non corre buon sangue. Negli ultimi mesi, sembra si sia arrestata l’ascesa di Ivanka mentre Melania ottiene sempre più successi.