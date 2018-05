Il summit è iniziato lunedì, anche in vista di quello attesissimo con il presidente Usa Trump. Presente anche Wang Huning, membro del Comitato permanente del Politburo e del Segretariato del Comitato centrale del Pcc

Un incontro a sorpresa a Dalian, in Cina, tra il presidente cinese Xi Jinping e il leader nordcoreano Kim Jong-un. Il summit è iniziato lunedì, anche in vista di quello attesissimo con il presidente Usa Trump.

“Nel momento in cui cadono attività ostili e minacce alla sicurezza, non c’è ragione per la Corea del Nord di essere uno ‘Stato nucleare'”, ha detto per l’occasione il leader nordcoreano al presidente cinese.

Kim ha auspicato, secondo la Nuova Cina, che Nord e Usa “costruiscano la reciproca fiducia col dialogo” e che le parti prendano “misure regolari e sincronizzate in modo responsabile” verso “la risoluzione politica” ed “eventualmente raggiungere la denuclearizzazione e la pace duratura della penisola”.

Cina, Xi fa da “ponte” tra Kim e Trump

Anche Wang Huning, membro del Comitato permanente del Politburo e del Segretariato del Comitato centrale del Pcc, ha partecipato alle “relative attività”, ha riportato l’agenzia Nuova Cina.

Xi ha avuto colloqui con Kim e ospitato un banchetto di benvenuto in suo onore: “Insieme, hanno fatto una passeggiata e presenziato a un pranzo. In un’atmosfera cordiale e amichevole, i leader dei due Paesi hanno avuto una scambio di vedute ad ampio raggio e profondo sulle relazioni tra Cina e Corea del Nord”, ha concluso la Nuova Cina.

