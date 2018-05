Un treno regionale passeggeri ha tamponato un treno merci fermo nella stazione di Aichach. Sono ancora da accertare le cause dell'incidente

Un treno regionale passeggeri ha tamponato un treno merci fermo nella stazione di Aichach, a nord di Augsburg, in Baviera. Secondo quanto riporta la Dpa, lo scontro, avvenuto ieri in tarda serata, ha provocato 2 morti e 14 feriti. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire.

Nell’incidente ferroviario è morto il capotreno

Nel tamponamento tra i treni hanno perso la vita il capotreno del convoglio e un passeggero. Nelle prime ore del mattino, un portavoce della polizia ha riferito che “la polizia criminale ha passato tutta la notte sul luogo dell’incidente”. Intanto la tratta ferroviaria tra Ingolstadt e Augsburg è stata chiusa.