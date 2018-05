L'uso dell'acido da parte delle baby gang è un fenomeno sempre più frequente nei quartieri londinesi

Non si arrestano gli episodi di violenza giovanile a Londra. Una ragazza di 20 anni è stata ustionata con l’acido nel corso di un’aggressione il cui scenario è ancora da chiarire. La 20enne è stata trasportata in ospedale e le sue condizioni di salute non sembrano destare preoccupazioni.

L’episodio è avvenuto nel quartiere meridionale di Brixton.

Londra, uso dell’acido è un fenomeno diffuso

L’uso dell’acido da parte delle baby gang è un fenomeno sempre più frequente nei quartieri londinesi.