È scomparsa all’età di 73 anni, dopo una lunga malattia, Lara Saint-Paul, cantante italiana attiva negli anni 60. A comunicare la tragica notizia è stata la sorella Loredana.

Addio a Lara Saint-Paul, duettò nel 68 con Armstrong

Di madre eritrea e padre originario di Fusignano, debuttò al Festival di Sanremo 1962 con il nome d’arte di Tanya, con la canzone I colori della felicità. Nel 1968 partecipò Sanremo, duettando con Louis Armstrong nel brano “Mi va di cantare”.

Portò l’aerobica in Italia

Nel 1983 lanciò in Italia il fenomeno dell’aerobica con una serie di videocassette e libri e dischi dedicati e pubblicando l’album Aerobic Dance, che vince il Disco d’Oro e un premio al Festival Internazionale di Tokyo.

I problemi di salute e la sofferenza

Lo scorso anno, la figlia Manuela raccontò la tragica situazione in cui si trovava la mamma e chiese aiuti economici per le cure. “Mamma ha un adenocarcinoma all’intestino – disse a TgCom – È stata operata e durante una colonscopia le è stato perforato l’intestino. Vorrebbero rioperarla ma lei ha paura, non se la sente, e vorrebbe cambiare ospedale. Anche perché in questi mesi ha avuto una broncopolmonite e una trombosi al braccio ed è stata cinque giorni in coma. La paura di un nuovo intervento è quindi tanta. La nostra situazione è molto difficile e mamma non ha nemmeno avuto la pensione dall’Enpals”.