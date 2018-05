Il bambino risultava in regola con il calendario vaccinale della sua età anagrafica

La meningite continua a mietere vittime. Un bimbo di 8 mesi è deceduto ieri nel reparto di rianimazione dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze per una meningite da pneumococco. Lo riporta ‘La Nazione’.

Meningite, il bimbo non presentava gravi patologie

Giunto dal Mugello sabato scorso il bambino era stato ricoverato in gravi condizioni: febbre alta, rigidità e difficoltà di respirazione. Tutti sintomi che hanno indotto i medici dell’ospedale fiorentino a confermare immediatamente la diagnosi e ad attuare le opportune terapie rivelatesi inefficaci. Solo l’autopsia potrà chiarire la dinamica del decesso.

Il bambino risultava in regola con il calendario vaccinale della sua età anagrafica, che prevede la somministrazione di dosi di vaccino contro lo pneumococco a 3 e sei mesi con un richiamo poi a 15 mesi.

La meningite pneumococcica non è contagiosa, a differenza della meningite meningococcica, per la quale è obbligatoria la profilassi antibiotica su tutte le persone che hanno avuto contatti prolungati e in ambienti chiusi col paziente negli ultimi 15 giorni.