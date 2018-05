L'Unione Europea etichetta come "deplorevole" il braccio di ferro tra i due paesi per il passaggio dei migranti della nave della Ong Proactiva Open Arms a quella di Sos Mediterranee

L’Unione Europea etichetta come “deplorevole” il comportamento di Italia e Gran Bretagna nei confronti dei migranti che dovrebbero passare dalla nave della Ong Proactiva Open Arms a quella di Sos Mediterranee. Il continuo braccio di ferro tra i due paesi penalizza la situazione, già difficile, dei migranti.

L’appello Ue a Italia e Gran Bretagna

Un portavoce della Commissione Europea fa sapere che la priorità dovrebbe essere quella di “prestare aiuto ai migranti”. Italia e Gran Bretagna sembrano non tenerne conto, così l’Ue lancia loro un appello per “una soluzione rapida affinché i migranti siano sbarcati in piena sicurezza e al più presto”.