Il decesso è avvenuto lunedì dopo essere stata trasportata all'ospedale Buzzi di Milano

Un acino d’uva si è rivelato fatale per una bambina di 3 anni morta soffocata a Vimercate, in provincia di Monza. Il decesso della bimba è avvenuto lunedì sera in seguito al trasporto in ospedale.

Monza, la dinamica dei fatti è da accertare

La bimba sarebbe giunta già priva di sensi in ospedale a Vimercate. Dopo essere stata stabilizzata, il repentino trasferimento all’ospedale Buzzi di Milano, dove è morta in serata. I genitori saranno ascoltati nelle prossime ore dai carabinieri, per determinare la dinamica dell’accaduto. Non è stata disposta alcuna autopsia per il momento.