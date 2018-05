Colpa di un corto circuito nell'impianto elettrico. A dare l'allarme un ex carabiniere che, vedendo del fumo nella parte posteriore del bus, ha avvertito l'autista che ha aperto le porte per far scendere le persone

Roma autobus in fiamme in via del Tritone

Paura questa mattina a Roma. Un autobus di linea è andato in fiamme in via del Tritone, vicino la sede del Messaggero e La Rinascente. Un denso fumo nero si è diffuso nella zona circostante, visibile da lunga distanza. I Vigili del Fuoco hanno spento l’incendio e la strada è stata bloccata, sul posto Polizia e Carabinieri.

Si indaga sulle cause dell’incendio

Le fiamme sono divampate in seguito a un corto circuito nell’impianto elettrico. A dare l’allarme un ex carabiniere che, vedendo del fumo nella parte posteriore dell’autobus, ha avvertito l’autista dell’Atac che ha aperto le porte per far scendere le numerose persone a bordo. Nessuno dei passeggeri è rimasto ferito.

Leggermente ustionata una donna

La ragazza, che lavora alla Rinascente proprio dove si è verificato l’incidente, ha riportato ustioni a un braccio ed è stata ricoverata in codice giallo. La zona è stata completamente transennata per bloccare l’accesso di mezzi e pedoni. Una lunga e ampia scia di gasolio ha invaso via del Tritone e si è alzata una densa colonna di fumo. Completamente annerita, in corrispondenza del rogo, la facciata del palazzo di fronte al quale il mezzo si è fermato. L’autista è sceso immediatamente dal mezzo e ha tentato di spegnere le fiamme con l’estintore in dotazione.

Indagine interna da parte dell’Atac

Il bus, andato completamente distrutto, era dell’anno 2003, ovvero era una vettura considerata ‘vecchia’, con 15 anni di vita. L’Atac, che ha avviato subito un’indagine interna, sottolinea di aver “negli ultimi mesi intensificato le azioni preventive per minimizzare i rischi di incendio per la flotta che purtroppo ha un’età media molto avanzata – spiega la municipalizzata dei trasporti di Roma -. Le azioni messe in campo hanno consentito di abbattere i casi di incendio sulle vetture di circa il 25% nel primo quadrimestre 2018 rispetto allo stesso periodo del 2017”.

Immagine Twitter