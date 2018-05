La coltivazione di canapa indiana in Italia è aumentata di 10 volte nel giro di 5 anni e rientra nella tendenza di aprire le campagne ad esperienze innovative

Secondo la Coldiretti la coltivazione di canapa indiana in Italia è aumentata di 10 volte nel giro di 5 anni. I terreni coltivati a canapa indiana crescono dai 400 ettari del 2013 ai quasi 4000 stimati per il 2018, anno in cui sono circa un centinaio le nuove aziende agricole che hanno avviato la coltivazione della canapa in Italia.

Canapa indiana, boom di coltivazione in Italia

Lo studio della Coldiretti “La new canapa economy” è stato presentato al Seeds&chips 2018 di Milano, al Gate 3 del Mico (Milano Congressi). Inoltre è stata allestita una mostra sui tanti usi possibili di una pianta che si rivela sempre più versatile e che, grazie alle nuove tecnologie, entra in modi diversi nella vita quotidiana delle famiglie.

Il boom della coltivazione di canapa indiana rientra nella tendenza di aprire le campagne ad esperienze innovative, che vanno dalla produzione di ricotta agli eco-mattoni isolanti, dall’olio antinfiammatorio alle bioplastiche, passando per semi, fiori per tisane, pasta, biscotti e cosmetici.

In base alle stime della Coldiretti, infatti, circa un centinaio di nuove aziende italiane – dalla Puglia al Piemonte, dal Veneto alla Basilicata, ma anche in Lombardia, Friuli Venezia-Giulia, Sicilia e Sardegna – si sono dedicate alla coltivazione della canapa indiana.