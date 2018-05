Lo Celso e Cavani spengono la favola Les Herbiers ma Thiago Silva alza la Coppa capitano della squadra avversaria. Dani Alves rischia lo stop

Un gesto che verrà ricordato: un gesto che si ripete, che riempie le pagine della storia del calcio. Ieri sera, infatti, Thiago Silva (il capitano del Paris Saint-Germain) ha sollevato la Coppa di Francia insieme al capitano avversario del Les Harbiers, Sebastien Flochon.

Un gesto che si ripete

Un gesto simbolico, non nuovo in Francia: già nel 2000, infatti, sempre in occasione della finale di Coppa di Francia, il portiere e capitano del Nantes, Mickael Landreau, sollevò la Coppa insieme al capitano della squadra dilettantistica del Calais Reginald Becque. Il Calais, nonostante il divario enorme con l’avversario, onorò la finale perdendo al 90′ minuto 2-1 a causa di un rigore concesso al Nantes e trasformato da Caveglia.

Le favole

Come 18 anni fa con la cavalcata gloriosa del Calais in Coppa di Francia, anche quest’anno la sorpresa Les Herbiers ha incantato gli amanti delle favole: anche perché il Les Herbiers, sconfitto 2-0 da una delle squadre più forti al mondo, se avesse vinto la finale di Coppa di Francia, avrebbe staccato il pass per la prossima Europa League. Mica male per una squadra di due categorie inferiori alla Ligue 1. Non male battere il PSG in finale…

Festa quasi per tutti

Una serata di festa quindi, sia per il PSG perché porta a casa la Coppa, che per il Les Herbiers perché ha vissuto il momento più alto di tutta la sua storia calcistica, una finale di Coppa di Francia allo Stade de France che appare impossibile da replicare.

Una serata di festa per tutti o quasi: Dani Alves doveva essere il più felice, perché con il trofeo intascato ieri sera diventa ufficialmente il giocatore più titolato nella storia del calcio (40 i titoli vinti dal brasiliano) ma ha rimediato un infortunio che potrebbe costargli il mondiale in Russia 2018.

Dani Alves infortunato

Un infortunio al ginocchio destro per Dani Alves, a circa 10 minuti dal termine delle ostilità, senza alcun contatto fisico. Dani è caduto a terra, mentre stava pressando il suo avversario: le prime impressioni non sono delle migliori, saranno necessari ulteriori accertamenti per capire se ci sono dei problemi (in quel caso più seri) ai legamenti. Tutta la nazionale verdeoro spera nel pronto recupero del suo campione per il mondiale in Russia, perché è fondamentale l’apporto di Dani Alves nell’undici titolare disegnato dal ct della Seleção Tite.