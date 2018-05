Secondo alcuni rapporti in Siria, riferiti da Haaretz, jet israeliani sarebbero entrati nello spazio aereo siriano. La tv siriana ha riferito di raid israeliani vicino a Damasco e che la difesa anti-aerea ha distrutto due missili

Nuove tensioni in Medio Oriente. Esplosioni sono state avvertite nella zona sud di Damasco. Lo riferiscono media siriani, citati da quelli israeliani. Secondo alcuni rapporti in Siria, riferiti da Haaretz, jet israeliani sarebbero entrati nello spazio aereo siriano. La tv siriana ha riferito di raid israeliani vicino a Damasco, aggiungendo che la difesa anti-aerea ha distrutto due missili.

L’attacco è avvenuto a sud di Damasco

L’agenzia di stampa ufficiale siriana, la Sana, ha riferito che l’attacco israeliano di stanotte è avvenuto nella campagna di Kisweh, a sud di Damasco. Secondo una fonte vicina agli iraniani i raid avevano come obiettivo una postazione militare governativa, ma hanno provocato soltanto danni materiali.

Non c’è stato ancora un commento da parte di Israele, che anche in passato non ha confermato né smentito attacchi in territorio siriano. L’attacco arriva poche ore dopo l’annuncio del presidente Usa Donald Trump di ritirarsi dall’accordo sul nucleare iraniano.

Nove morti nell’attacco

Almeno nove combattenti pro-regime siriano hanno perso la vita. Lo riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani. “Nove combattenti appartenenti alle Guardie rivoluzionarie iraniane o milizie sciite filo-iraniane sono stati uccisi” nel distretto di Kissweh, ha detto il direttore dell’osservatorio Abdel Rahman. “I depositi di armi colpiti appartengono alla Guardia rivoluzionaria iraniana”, ha aggiunto. L’agenzia ufficiale siriana Sana aveva riferito che “la difesa anti-aerea ha intercettato e distrutto due missili lanciati contro il distretto di Kissweh”.