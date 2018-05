A bordo della nave 105 migranti, tra cui molte donne e bambini, che nei giorni scorsi attendevano di approdare in terraferma dopo essere stati trasferiti da una nave a un'altra delle ong

Termina il braccio di ferro tra Italia e Gran Bretagna. Nel porto di Catania è arrivata la nave Aquarius di Sos Mediterranee e Msf, battente bandiera inglese. A bordo della nave presenti 105 migranti, tra cui molte donne e bambini, che nei giorni scorsi attendevano di approdare in terraferma dopo essere stati trasferiti da una nave a un’altra delle ong. Le forze dell’ordine e le organizzazioni di soccorso sul posto stanno iniziando le operazioni di sbarco.

La risposta all’appello Ue

Da troppo tempo i migranti, soccorsi prima su un gommone, attendevano di essere trasferiti in terraferma. La Commissione europea aveva etichettato come “deplorevole” il comportamento di Italia e Gran Bretagna nei confronti dei migranti che attendevano di essere trasbordati dalla nave della Ong Proactiva Open Arms a quella di Sos Mediterranee. Finalmente l’appello Ue per “una soluzione rapida affinché i migranti siano sbarcati in piena sicurezza e al più presto” è stato accolto.