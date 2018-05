L'uomo avrebbe provato a opporre una qualche resistenza ma i militari sono riusciti a fermarlo. Non è chiaro se con sé avesse ancora la pistola con cui ha sparato e ucciso

Non è ancora chiaro il movente dell’omicidio avvenuto nella notte a Sinalunga, in provincia di Siena. Un uomo, di nazionalità italiana, 44 anni, ha sparato a un giovane, originario dell’Albania, ventiduenne. L’uomo che ha sparato è stato poi arrestato dai carabinieri.

Siena, omicidio nella notte: ucciso un albanese

L’omicida, subito dopo aver sparato, intorno a mezzanotte in una strada nel centro del paese, a circa 100 metri dal palazzo comunale, è fuggito a piedi. Sul posto sono arrivati i carabinieri e, poco dopo, anche il pm di turno Nicola Marini, che ha coordinato le ricerche.

Dopo circa tre ore l’uomo è stato individuato e bloccato in una zona impervia, in un bosco in località Pietraia, poco lontano dal centro storico di Sinalunga. Avrebbe provato a opporre una qualche resistenza ma i militari sono riusciti a fermarlo. Non è chiaro se con sé avesse ancora la pistola con cui ha sparato e ucciso, sembra per motivi economici, il giovane albanese.