È stata rubata la cassaforte della motonave Excelsior della Grandi Navi Veloci in viaggio da Genova a Palermo. All’interno della cassaforte era custodita un’ingente somma di denaro contante appartenente alla società. Sono in corso le indagini.

Furto cassaforte: rubati migliaia di euro

Non si conosce ancora l’ammontare esatto della somma rubata anche se si tratta sicuramente di migliaia di euro. A denunciare il furto è stata la stessa compagnia non appena la nave è approdata a Palermo.

Nella tarda serata di ieri, la polizia ha effettuato un sopralluogo sulla nave, che, a causa delle indagini, è partita con un notevole ritardo alla volta di Genova. È stato ascoltato il personale della nave ma i filmati registrati saranno utili a capire meglio in che modo la cassaforte sia stata rubata e come abbiano fatto i malviventi a trasportarla, per poi sbarcare inosservati con la refurtiva.

Chiunque sia stato era a conoscenza dell’ubicazione precisa della cassaforte e sicuramente aveva ben studiato il sistema per poterla rubare.