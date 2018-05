A presentare un esposto è stata la famiglia che vuole approfondire le cause del decesso della piccola

Vuole vederci chiaro la Procura della Repubblica di Bolzano sul decesso di una neonata avvenuto all’ospedale “Franz Tappeiner” di Merano in Alto Adige. La piccola è morta poche ore dopo la nascita.

L’autorità giudiziaria, almeno per il momento, non ha iscritto nessuna persona nel registro degli indagati. A presentare un esposto è stata la famiglia che vuole approfondire le cause del decesso della piccola.

Bolzano, morte sospetta in ospedale: l’inchiesta

Secondo il parere dei medici dell’ospedale meranese, il decesso avvenuto la scorsa settimana è stato un fatto “inatteso anche perché la gravidanza è stata regolare e le prime analisi non presentavano anomalie”. I carabinieri del Nas hanno sequestrato sia la cartella clinica della madre che della neonata.