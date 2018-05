Per l'occasione, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato nella sede della Società siciliana storia patria. In programma numerosi interventi e la scopertura di una lapide commemorativa

È giunto stamattina a Palermo il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per celebrare i 70 anni della Corte dei conti in Sicilia. Ad accogliere il Capo dello Stato nella sede della Società siciliana per la storia patria, poco prima delle 10:15, il presidente della Corte dei conti, Angelo Buscema, il presidente della Regione, Nello Musumeci, il sindaco Leoluca Orlando e il prefetto Antonella De Miro.

Palermo celebra i 70 anni della Corte dei conti in Sicilia

L’evento, iniziato alle 9:00 di stamattina, si svolge nel contesto di un incontro di studio sul tema della contabilità pubblica. In programma ci sono gli interventi di numerosi magistrati, docenti universitari e studiosi di pubblica amministrazione. A seguire è prevista, nel chiostro di San Domenico, la scopertura di una lapide della Società siciliana per la Storia patria “a riconoscente memoria dei tanti siciliani che hanno creduto e combattuto per garantire all’Italia unità, libertà e democrazia”.

Un’iniziativa per rendere omaggio alla Costituzione nel 70esimo anniversario della sua entrata in vigore e per riaffermarne i valori “nel rispetto delle istanze autonomistiche“. L’Italia sottolinea il valore della sua unità senza distogliere lo sguardo dall’Europa. “La visita del presidente Mattarella – sottolinea Giovanni Puglisi, presidente della Società siciliana storia patria – è l’occasione più significativa per ribadire lo spirito unitario dell’Italia, pur nella prospettiva di una sempre crescente cultura della Europa delle Regioni”.

