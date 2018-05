Il sindaco ripone la sua fiducia sul nuovo governo a guida Lega-Movimento 5 Stelle per rilanciare la Capitale. "Sono speranzosa - dice - rimetteremo tutto in ordine"

Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ripone la sua fiducia sul nuovo governo a guida Lega-Movimento 5 Stelle e per rilanciare la Capitale annuncia che “chiederà più soldi“. Sono tanti i problemi che affliggono la città e la nuova gestione del governo “sarà una grande opportunità per Roma, dopo due anni di campagna elettorale sulle spalle dei romani”.

Raggi: “Chiederemo più fondi per Roma”

Virginia Raggi è pronta alla ripresa di Roma. Finora eventi come l’emergenza buche e quella rifiuti, il caos causato dalla mobilità, gli incedi degli autobus e il raid dei Casamonica in un bar di periferia hanno causato grandi problemi alla Capitale ma, a quasi due anni dall’elezione, il sindaco si sente finalmente forte per reagire a tutto questo. “Sono speranzosa – ha detto in un’intervista a Il Messaggero -, rimetteremo tutto in ordine“.

La prima cittadina di Roma non rimane con le mani in mano e ha già avviato i primi cambiamenti. “La rivoluzione del ‘cambiamo tutto’ – ha proseguito la Raggi – è nelle concessioni del patrimonio e nel fare le gare. Abbiamo assegnato oltre mille case popolari. Siamo tornati a fare i bandi, ci sono aziende che partecipano alle gare e che ringraziano anche se non vincono”.

Quando poi si fa riferimento alla candidatura per un secondo mandato alla guida del Campidoglio, in caso di rimodulazione del vincolo imposto dai 5 Stelle, Virginia Raggi taglia corto. “Mi dispiace – dice – , adesso devo andare perché mi aspetta una riunione importante”.

La vicenda dei raid dei Casamonica in un bar di Roma ha scosso tutti, tanto che la stessa Raggi si è subito recata al locale per esprimere la sua solidarietà. Per combattere il clan mafioso, sembra che il sindaco voglia rafforzare “la collaborazione con tutte le istituzioni e le forze dell’ordine, come abbiamo fatto per Ostia”.

Nuove soluzioni anche per gli altri grandi problemi romani. Di fronte alla questione trasporti, Virginia Raggi ha parlato di un “patto con i romani” per il finanziamento di 600 nuovi bus e la realizzazione di nuove corsie preferenziali. Per i rifiuti, ci sarà il primo bando per una gara europea finalizzata allo smaltimento. Per ricolmare tutte le buche stradali, infine, il Comune “ha incrementato i fondi diretti gestiti dall’amministrazione e dai municipi”.