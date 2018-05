Salerno, schiaffi e insulti ai bambini: maestra sospesa

I bambini della scuola dell'infanzia, nella località Santa Caterina, accusavano malesseri ai genitori, che hanno così sporto denuncia ai carabinieri

Un’insegnante 54enne, di Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno, è stata sospesa per un anno con l’accusa di maltrattamenti nei confronti dei bambini della scuola dell’infanzia. A notificare l’ordinanza, i carabinieri della compagnia di Battipaglia, dopo le denunce di alcuni genitori. La maestra schiaffeggiava e insultava i bambini.

I bambini della scuola dell’infanzia, nella località Santa Caterina, accusavano malesseri ai genitori, che hanno così sporto denuncia. Le dichiarazioni rilasciate sono state confermate da intercettazioni audio e video, che mostrano chiaramente i maltrattamenti subiti in classe dai bambini.

La maestra si rivolgeva ai più piccoli, di età compresa tra i 4 e i 5 anni, con parole come “zozzosi, asini, scemi, cretini, cafoni”, schiaffeggiandoli, tirando loro i capelli e le orecchie, strattonandoli e trascinandoli con forza. I maltrattamenti dell’insegnante avevano provocato nei bambini un continuo stato di ansia, sia in quelli che subivano che in quelli che guardavano. Per impedire che la donna possa agire ancora in maniera violenta sui bambini, la procura di Salerno ha disposto la sospensione.