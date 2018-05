I due coniugi non accettavano il matrimonio della figlia con l'uomo, più grande di lei di 27 anni

“Questo matrimonio non s’ha da fare, nè oggi, nè domani, nè mai”: dissero i bravi a Don Abbondio nei ‘Promessi Sposi’ di Alessandro Manzoni. Una coppia di Poggibonsi (Siena) è stata arrestata per aver ordinato un’aggressione con l’acido contro il genero. I due coniugi, rispettivamente di 54 e 45 anni, non accettavano il matrimonio della figlia con l’uomo, più grande di lei di 27 anni.

Alla coppia vengono contestati, a vario titolo, i reati di maltrattamenti in famiglia, anche nei confronti della figlia, ingiurie e minacce di morte, atti persecutori, comprese scritte come “pedofilo” sull’auto del genero e lesioni gravi.

Da identificare invece gli autori materiali delle aggressioni che hanno causato al 48enne lesioni al volto in due occasioni: il 23 febbraio a San Gimignano e il 19 aprile a Torino.

Siena, la ricostruzione dei fatti

Dalla ricostruzione dei carabinieri, la coppia si era trasferita in Piemonte per allontarnarsi dai genitori ostili al matrimonio. Ma i due coniugi, scoperto il luogo di residenza, avevano organizzato una seconda spedizione punitiva ai danni dell’uomo, il cui volto è stato sfigurato dall’acido.

Persecuzioni che sarebbero andate avanti da 3 anni, precisamente da quando la figlia era convolata a nozze con l’uomo.