Nell'ambito del calendario "Palermo, Capitale della cultura 2018", Tommaso Chiappa inaugura il suo nuovo progetto

La multiculturalità è al centro della ricerca artistica di Tommaso Chiappa che intende raffigurare la Sicilia come una realtà multietnica non in modo asettico, ma cogliendone l’aspetto interamente umano ed emotivo. Il suo nuovo progetto, suddiviso in tre tappe, si intitola “Station-Fermata creativa” ed inserito tra gli eventi di “Palermo, Capitale della Cultura 2018”. La prima parte del progetto è in programma a Villa Trabia di Palermo, domenica 20 maggio dalle ore 10 alle 18 ad ingresso gratuito.

I giardini della villa diventano palcoscenico della performance pittorica di Tommaso Chiappa, un’occasione per scoprire il lavoro dell’artista che si dedicherà a diverse tecniche: grafite, acrilico, olio, acquerello, tra colore e monocromo. A prendere vita sulla sua tela, un insieme di dettagli e tratti differenti come simbolo della ricchezza che può nascere dallo scambio e dal dialogo, dall’integrazione e dalla multiculturalità.

La seconda tappa del progetto è in programma dal 21 al 31 maggio all’interno della biblioteca di Villa Trabia in cui sarà allestita la mostra “Station-Fermata creativa”, ad ingresso gratuito. Saranno quattordici le opere esposte che racconteranno ai visitatori i viaggi che l’artista ha fatto in Italia, in Europa e nel mondo. Tema sarà l’effetto positivo dei social grazie a cui si varcano facilmente i confini geografici, scoprendo orizzonti affascinanti e sempre più vicini.

Terza e ultima tappa del progetto, in programma ad ottobre, sarà allestita presso lo studio legale Damiani&Damiani dove verrà creata un’installazione site specific e proiettato il video-art dell’intero progetto “Station-Fermata creativa”. La mostra “Station” sarà visitabile dal 21 al 31 maggio presso la biblioteca di Villa Trabia il lunedì e il venerdì dalle ore 10 alle ore 17.30. L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Palermo, grazie alla collaborazione con l’associazione Cambiamo la Sicilia.