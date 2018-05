La 31esima edizione della kermesse è di scena al Lingotto Fiere. Tra gli ospiti d'eccezione Piero Angela, Fernando Aramburu, Edgar Morin ed Herta Müller

“Un giorno, tutto questo…”: è il leitmotiv che ha inaugurato il ‘Salone Internazionale del Libro‘, giunto alla sua 31esima edizione. L’evento, iniziato giovedì 10 maggio, è di scena al Lingotto Fiere di Torino dove migliaia di libri verranno narrati dalla voce di chi legge con discernimento e, soprattutto, da chi scrive.

La kermesse si concluderà il 14 maggio.

Torino, i cinque grandi temi

Gli appuntamenti del Salone del Libro si riuniscono intorno a un comune denominatore: volgere lo sguardo al futuro, immaginando il mondo che verrà. Tematica che viene affrontata riflettendo su cinque grandi domande da porsi in questa edizione della kermesse:

1. Chi voglio essere?

2. Perché mi serve un nemico?

3. A chi appartiene il mondo?

4. Dove mi portano spiritualità e scienza?

5. Che cosa voglio dall’arte: libertà o rivoluzione?

Torino, gli appuntamenti

Fittissimo il calendario del weekend. Sabato 12 maggio Laura Boldrini e Gad Lerner converseranno sui temi delle migrazioni e dell’inclusione sociale. Dalla discussione sui temi d’attualità all’omaggio a Mario Rigoni Stern, padre de ‘Il sergente della Neve‘, scomparso vent’anni fa, che verrà ricordato dai vari Diego De Silva, Ernesto Ferrero, Marcello Fois, Sergio Frigo, Giuseppe Mendicino, Margherita Oggero, Marco Peano, Antonella Tarpino e Simona Vinci. Francesco Pannofino incontrerà invece i fan di Harry Potter per concludere la maratona di lettura promossa da Audible e Salani, con una public reading da ‘Harry Potter e la Pietra Filosofale’.

Menzione a parte per la letteratura straniera, di cui si farà portavoce Fernando Aramburu, autore di ‘Patria‘, il romanzo spagnolo in lista anche al Premio Strega Europeo, la cui finale, con la nomina del vincitore, avverrà proprio al Salone durante la domenica.

Giornalismo e politica verranno spiegati da Corrado Formigli e Alan Friedman. Non mancheranno Gustavo Zagrebelsky e Vittorio Sgarbi con il quinto volume de ‘Il tesoro d’Italia‘.

Da non perdere l’itinerario letterario che avrà luogo sabato 12 alle ore 11. Percorso organizzato da Goodbook.it in collaborazione con il Salone del libro di Torino. Mission: raccontare questa 31esima edizione attraverso una serie di tour tematici per conoscere più da vicino libri e editori indipendenti presenti in fiera. Ogni tour sarà guidato da un ospite d’eccezione esperto del tema letterario in questione. A ciò si accompagna l’obiettivo di calare i lettori in un percorso ragionato all’interno della fiera che gli permetta di approfondire la bibliografia più importante sul tema scelto.

La domenica si aprirà con l’incontro con Carlo Ossola, cui seguiranno anche Mario Tozzi, Massimo Gramellini, Fabio Volo, Ilvo Diamanti, Ferruccio de Bortoli, Roberto Saviano e Michele Serra. Da non perdere l’appuntamento con Manuele Fior, autore del manifesto del Salone, che racconterà temi, fonti e ispirazioni dei suoi romanzi a fumetti, e Zerocalcare.

Tra gli appuntamenti più attesi, Edgar Morin, il filosofo francese che sarà a Torino a più di 96 anni per ricordare il Maggio francese ed Herta Müller, autrice tedesca nata in Romania, premio Nobel per la Letteratura 2009, che dialogherà con Andrea Bajani in occasione del Premio Mondello, sezione Autore Straniero. Arriverà poi anche Piero Angela, per presentare il nuovo libro che racconta 90 anni di storie vissute.