Sembrava una strada tutta in discesa e invece, l’accordo di governo tra M5S e Lega, sembra al momento qualcosa di molto simile a una scalata. Anche oggi sarà una giornata di trattative, di incontri, di comunicati. Luigi Di Maio e Matteo Salvini non hanno ancora raggiunto una quadra sulla figura da proporre per il premier. Proprio per questo motivo, i due si incontreranno a Milano, nelle sale del Pirellone.

Il leader di M5S ha parlato di passi avanti sul programma, ma è emersa una divergenza sulla premiership. Di Maio punta ad una soluzione interna al Movimento, ma il centrodestra, a partire da Giorgia Meloni di Fratelli Italia, non sembra affatto disposta a concedere sconti.

Governo e premiership, i temi caldi sull’asse Lega-M5S

In serata Silvio Berlusconi ha poi appesantito “il carico” da Milano: “Speriamo che questi due non vadano avanti perché mettono la patrimoniale”. Immediata l’ennesima e consueta smentita del suo staff: “La frase non è stata mai pronunciata“. Ma i grattacapi sono anche interni al Movimento se anche Beppe Grillo, in ritorno da New York, sceglie di fermarsi a Roma nel momento più delicato della trattativa.

Ancora una volta si è fatto cenno al “referendum online” degli scritti alla piattaforma Russeau: “Il fatto di chiedere ai nostri iscritti un parere sul contratto di governo significa proprio dover fare un buon contratto di governo. La mia garanzia sta nel fatto che faremo un buon lavoro per soddisfare quello che gli italiani si aspettano da un governo di questa portata”, spiega.