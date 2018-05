Un'insegnante di una scuola dell'infanzia dell'Arkansas ha chiesto agli alunni di colpire con dei sassi un compagno che si era comportato male. Una collega ha girato un video, che ha mandato alla polizia

Un’insegnante di una scuola dell’infanzia dell’Arkansas, negli Stati Uniti, ha chiesto agli alunni di “lapidare” un loro compagno perché “era stato cattivo”. La scena della punizione voluta dalla donna si è svolta davanti agli occhi di un’altra insegnante, che ha filmato tutto con il suo smartphone, per poi mandare il video alla polizia. Sulla docente è stato aperto un fascicolo.

Maestra fa lapidare alunno per punizione

L’emittente Fox ha pubblicato il video in cui si vede chiaramente la maestra assistere alla lapidazione, finché non ferma i bambini. “Ha imparato la lezione – avrebbe detto -, ora potete smetterla“. La polizia ha raccontato alla stessa emittente di aver ricevuto una email contenente un video amatoriale, in cui circa 6 bambini, dell’età più o meno di 4 anni, picchiano un altro bambino con delle pietre, esortati dalla maestra. Il malcapitato, di circa 4 anni, intanto si copre la faccia piangendo, mentre i suoi compagni gli tirano sassi addosso.

L’insegnante che ha registrato il video ha detto di essersi accorta del fatto quando ha portato i suoi alunni fuori dalla classe. Le forze dell’ordine hanno interrogato la maestra coinvolta, ma al momento non è stata presa alcuna decisione in merito.