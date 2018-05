Il giovane avrebbe una ferita d'arma da fuoco al collo. Al momento non si esclude nessuna pista compreso l'omicidio

Non si conoscono ancora le cause dell’omicidio di Alberto Delfini, il 25enne trovato morto nella notte in un’area di campagna a Castel Madama, vicino a Roma. Il giovane avrebbe una ferita d’arma da fuoco al collo.

Gli investigatori stanno ascoltando in queste ore alcune persone in caserma per ricostruire con esattezza l’accaduto. Il corpo è stato scoperto dopo la mezzanotte all’altezza di via Vicovaro.

Al momento non si esclude nessuna pista compreso l’omicidio.