Cattedrale di Palermo

Giornate soleggiate, temperatura elevata e tanta voglia di evadere in questo weekend ‘quasi estivo’. Mostre, attività varie, sagre, eventi e tanto altro animeranno sabato 12 e domenica 13 maggio. Dall’Appia Day alla Sagra del Pesce, dalla Palermo culturale alle varie sagre dell’Emilia Romagna, dal food milanese alla mostra dei dirigibili in Friuli Venezia Giulia.

L’Appia Day a Roma

La via Appia è una delle strade più belle e simbolo dell’Antica Roma. Domenica 13 maggio si festeggia l’Appia Day: il giorno dedicato alla Regina Viarum. Per l’occasione saranno organizzate visite guidate, passeggiate, incontri, pedalate, attività per bambini, degustazioni, musica e rievocazioni storiche. Insomma, un evento da non perdere assolutamente!

Inoltre i visitatori avranno la possibilità di percorrere il GRAB, ossia il Grande Raccordo Anulare delle Bici, la cui particolarità risiede nella passeggiata archeologica da Piazza Venezia all’Appia Antica. Tale iniziativa si pone in continuità con l’idea di Cederna di rendere fruibile il percorso monumentale.

Da non perdere l’appuntamento a due ruote della ‘GRAB BIKE‘: una ciclo passeggiata di scena sabato 12 maggio che partirà dal Colosseo sino all’antico Arco di Costantino. Un motivo in più per riassaporare la monumentalità dei Fori Imperiali.

A Genova per la 67esima Sagra del Pesce

La 67esima ‘Sagra del Pesce’ si terrà a Camogli, in provincia di Genova. Si partirà sabato 12 con la processione di San Fortunato, dove faranno da sfondo i fuochi d’artificio e i falò sul mare. Si proseguirà poi domenica 13 con la benedizione del pesce e della padella da utilizzare per la classica frittura.

Fiore all’occhiello sarà il padellone allestito per l’occasione.

Palermo, Capitale della Cultura 2018

Una grande vivacità culturale e turistica sta animando Palermo, grazie anche al conferimento dello scetto di Capitale italiana della Cultura 2018. Molte le mostre in programma, in attesa del grande evento di arte contemporanea ‘Manifesta’, che si terrà a giugnò.

Da non perdere la panoramica notturna e suggestiva del capoluogo siciliano. Infatti sabato 12 maggio a partire dalle 20.30 sino a mezzanotte sarà possibile visitare i tetti della Cattedrale.

Frutti, orti e giardini da scoprire in Emilia Romagna

Weekend emiliano ricco di eventi. A partire dalla ‘Sagra del Carciofo Moretto‘ che si terrà domenica 13 a Brisighella, in provincia di Ravenna. A tal proposito saranno organizzati stand gastronomici, bancarelle di prodotti tipici e dell’artigianato, intrattenimenti musicali e animazioni. Non mancherà il trenino panoramico per visitare il borgo e i colli di Brisighella.

Il 12 e 13 maggio si rinnova inoltre l’appuntamento con l’edizione primaverile di ‘Frutti Antichi‘, che si terrà presso il Castello di Paderna a Pontenure (Piacenza). Si tratta di una rassegna di piante, fiori e frutti tipici nonché di prodotti artigianali di qualità, promossa peraltro dal Fai.

Infine Ferrara sarà teatro dell’evento ‘Interno Verde‘, che aprirà le porte di oltre 70 giardini sabato 12 e domenica 13. Occasione ideale per scoprire palazzi e monumenti che compongono il centro storico. È previsto anche un programma ricco di eventi a tema: concerti, proiezioni, letture ad alta voce, laboratori per bambini, performance teatrali, mostre di illustrazione e di fotografia.

Il ‘food’ made in Milan

Da segnalare il ‘Taste of Milano‘: evento ideale per assaporare i piatti di diversi chef stellati sino al 13 maggio presso ‘The Mall’ di Porta Nuova. Tra i che stellati spiccano Claudio Sadler, Andrea Berton e Roberto Conti del Ristorante Trussardi alla Scala, Nobuya Niimori del SushiB, Denis Pedron e Domenico Soranno della Langosteria.

La grande novità sarà la ‘Taste Arena‘, in cui due squadre si sfideranno nel realizzare ricette e piatti in 30 minuti. Non mancherà l’aiuto degli chef protagonisti della manifestazione. Sono previste anche degustazioni di birre, cocktail e di vivi, con oltre 50 entichette. Non mancherranno nemmeno mini corsi di fotografia per i foodstagrammer, la Vip Lounge e l’area Kids riservata ai bimbi.

La mostra dei dirigibili da non perdere in Friuli Venezia Giulia

Il 12 maggio prende il via la mostra fotografica e multimediale di AIM (Alinari Image Museum), ossia il museo dell’immagne della più longeva azienda di fotografia al mondo, dal 2016 a Trieste nelle sale del Bastione Fiorito del Castello di San Giusto. L’evento si intitola ‘Dirigibili – Airships. I Transatlantici del cielo‘, il quale rievoca l’epopea dei dirigibili a partire dalla seconda metà del 1800.