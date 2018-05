Una raffica di attentati suicidi ha colpito tre diverse chiese nella città indonesiana di Surabaya, in Indonesia. Si tratterebbe di attacchi bomba. Nella immagini trasmesse nelle televisioni locali si vedono i detriti di un’esplosione sul pavimento della chiesa di Santa Maria a Surabaya, la seconda città del Paese. Il bilancio provvisorio è di 9 morti e 40 feriti.

Il Paese è a forte maggioranza musulmana. Gli attentati arrivano pochi giorni dopo che la polizia ha soffocato nel sangue una rivolta in un carcere vicino a Giacarta rivendicata dall’Isis, uccidendo almeno cinque persone.

BreakingNews #Terror in Indonesia

At least 6 people dead and several injured as #Terrorists bomb 3 Churches simultaneously in #Surabaya. #MothersDay pic.twitter.com/3UVcO5EJGn

— Real News Line (@RealNewsLine) 13 maggio 2018