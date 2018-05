Il costo dell'operazione ammonterebbe a 1 milione e 150mila euro derivanti dal bilancio del comune di Monte Argentario

Caravaggio, 'Ragazzo morso da un ramarro'

Un museo ad alta risoluzione dedicato al Caravaggio. Questo è il progetto che vuole realizzare il comune di Monte Argenterio nella frazione di Porto Ercole (Grosseto) sotto la supervisione di Claudio Strinati, uno dei cultori più espersi di Michelangelo Merisi.

La galleria ospiterà infatti solo riproduzioni delle opere del pittore ‘ribelle’.

Un’operazione da 1 milione e 150 mila euro

Il costo dell’operazione dovrebbe ammontare a 1 milione e 150mila euro derivanti dal bilancio del comune che in totale vale 23 miloni e mezzo, incidendo così per il 5% della spesa totale cittadina. Lo rivela Sergio Rizzo su ‘La Repubblica’ e ‘Il Tirreno’.

L’ingente investimento dovrebbe servire sia alla costruzione del museo sia a coprire le spese per la riproduzione su tela o pcv delle opere del Caravaggio sparse in giro per il mondo.