Una gita dai risvolti impensati per un alunno di 11 anni ‘dimenticato‘ dai suoi insegnanti nel centro storico di Catania. Svista costata cara ai due docenti, che sono stati denunciati dai genitori dell’11enne.

Catania, uno dei docenti: “Non raccontarlo a nessuno, è un segreto”

Il fatto è avvenuto in seguito ad un evento al quale i docenti avevano partecipato con una scolaresca. L’11enne è stato trovato da una persona che ha poi avvisato i professori. Uno di loro si sarebbe precipitato con lo scooter in centro per prendere l’alunno e intimargli:”Non raccontarlo a nessuno, è un segreto“.

Inoltre il professore avrebbe rimproverato il ragazzino per non aver seguito il gruppo. Quest’ultimo, una volta rincasato, ha raccontato l’accaduto ai genitori, che di conseguenza hanno sporto denuncia.