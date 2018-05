In un'aula dell'Istituto tecnico Industriale Montani è crollato il tetto poco prima che iniziassero le lezioni. La scuola è stata chiusa immediatamente

In un’aula dell’Istituto tecnico Industriale Montani di Fermo è crollato il tetto poco prima che iniziassero le lezioni. Gli studenti e gli insegnanti non erano ancora entrati in classe e nessuna persona è stata coinvolta nel crollo, provocato, probabilmente dal cedimento di una capriata.

L’aula è generalmente frequentata da una trentina di ragazzi e dai loro insegnanti ma vista l’ora del cedimento del tetto, nessuno era ancora entrato in classe. L’istituto è stato chiuso immediatamente.