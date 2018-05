Salvini e Di Maio incontreranno Mattarella per riferire i risultati degli ultimi incontri. Probabilmente soltanto oggi il nome del premier potrà ricevere l'approvazione dei due partiti, sempre che l'intesa vada a buon fine

Nella tarda serata di ieri, Matteo Salvini e Luigi Di Maio si sono incontrati per la terza volta in vista della formazione del nuovo governo esecutivo. È quanto si apprende da fonti che stanno seguendo la trattativa tra Lega e Movimento 5 Stelle. I due leader non hanno chiesto altro tempo al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e nella giornata di oggi saliranno al Colle per riferire “su tutto”.

Mattarella ha convocato il M5S per le 16:30 e la Lega per le 18:00.

Lega e M5S oggi al Colle: atteso nome premier

C’è molto ottimismo tra Salvini e Di Maio, che hanno trovato un’intesa su tanti punti del programma, anche se resta ancora da decidere il nome del presidente del Consiglio. Negli incontri di ieri a Milano, al Pirellone e poi nello studio dei commercialisti del deputato Stefano Buffagni, prima del vertice notturno, i due leader hanno messo sul tavolo tematiche prima ancora che nomi, ed entrambi sembrano soddisfatti. “L’incontro – ha detto Di Maio all’uscita – è andato bene, è servito a rifinire gli ultimi dettagli di questo governo”.

L’incontro notturno tra Salvini e Di Maio è avvenuto all’hotel President di Milano ed è stato il più lungo di tutti. Al centro della trattativa il nome del premier. Al momento, però, non trapela alcunché soprattutto perché pare ci siano ancora tanti dubbi. L’intento comune dei due leader è quello di fornire una soluzione politica e non tecnica così l’ipotesi di una staffetta tra Di Maio e Salvini si alterna a quella – “tecnica” – di un nome terzo, che rimane avvolto nel mistero, anche se sembra che nelle ultime ore aumentino le possibilità che a salire a Palazzo Chigi possa essere Giancarlo Giorgetti.

Quando ieri sera Salvini ha lasciato l’albergo, sono rimasti ancora nella hall i membri della delegazione pentastellata, Di Maio in primis, insime a Vincenzo Spadafora, Stefano Buffagni e Pietro Dettori. Probabilmente soltanto oggi il nome del premier potrà ricevere l’approvazione dei due partiti, sempre che l’intesa vada a buon fine.

Germania spera in buona convivenza con Ue

Il ministro tedesco degli Affari europei, Michael Roth, ha espresso le sue preoccupazioni in merito al nuovo governo italiano. Il timore è che non possa ben convivere con l’Unione europea. “Spero che si arrivi alla costruzione di un governo col quale si possa vivere bene come Unione europea – ha detto al suo arrivo a Bruxelles al Consiglio degli affari generali -. Ma non voglio fare speculazioni. Sono curioso di vedere come andrà”.