Il collega versa in gravissime condizioni. I due operai sarebbero stati schiacciati da una pesante lastra metallica

Nuovo incidente sul lavoro in un cantiere navale a La Spezia, dove un operaio è morto mentre stava lavorando. Invece l’altro collega è invece in fin di vita. Lo hanno comunicato i carabinieri intervenuti sul posto, in collaborazione con gli ispettori dell’Asle e dei vigili del fuoco.

L’incidente è avvenuto questo pomeriggio nei cantieri del gruppo Antonini.

La Spezia, l’ipotesi

I due operai sarebbero stati schiacciati da una pesante lastra metallica.