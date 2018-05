Tra i 73 naufraghi ci sono 12 donne, tra cui due in gravidanza, e 12 minori, inclusi sette non accompagnati

Nuovo salvataggio al largo della Libia. Un gommone con 73 migranti a bordo è stato soccorso in acque internazionali dalla Acquarius, la nave di soccorso umanitario noleggiata da Sos Mediterranee e gestita insieme a Medici Senza Frontiere. Nonostante la piena disponibilità a proseguire l’attività di salvataggio, la Acquarius ha ricevuto l’istruzione dalle autorità competenti di lasciare la zona Sar e fare rotta a nord.

La nave sbarcherà a Messina nelle prossime ore.

Migranti, tratti in salvo anche 12 donne

Tra i 73 migranti tratti in salvo ci sono 12 donne, tra cui due in gravidanza, e 12 minori, inclusi sette non accompagnati. La stessa Acquarius era tornata nelle acque internazionali al largo della Libia dopo lo sbarco, avvenuto il 10 maggio scorso, di 105 persone nel porto di Catania.