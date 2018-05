I due graduati si sono mossi subito in soccorso dei passeggeri e di un collega che ha allertato la security per un atto vandalico, ma sono stati aggrediti da più persone e sono finiti in ospedale

Due graduati dell’Atm – Azienda trasporti Milano – sono stati aggrediti nella notte mentre prestavano soccorso ad un collega. Polizia e 118 si sono immediatamente recati sul posto e uno dei due addetti alla sicurezza è stato portato all’Humanitas di Rozzano per essere medicato. L’evento ha sollevato un gran polverone.

Violenta aggressione su bus: feriti due dipendenti Atm

Alle 3:30 l’autista di un bus si era fermato in piazzale Cadorna, nel capoluogo lombardo, per un atto vandalico, allertando la security dell’azienda. I due graduati si sono mossi subito in soccorso del collega e dei passeggeri ma sono stati aggrediti da più persone e sono finiti in ospedale.

Il Coordinamento Rsu dell’Art esprime tutta la sua indignazione per l’ennesima aggressione a lavoratori della società. “Il gravissimo episodio non può passare inosservato”, si legge in un comunicato. La rappresentanza sindacale invita le istituzioni a prendere provvedimenti. “È giunta l’ora – fanno sapere – che le istituzioni e l’azienda intraprendono iniziative efficaci per tutelare la sicurezza dei cittadini e dei colleghi che quotidianamente sono esposti a questi episodi di inaudita violenza”.

Anche la Regione Lombardia è sotto choc. “Esprimo il mio sostegno e la mia vicinanza – ha commentato Riccardo De Corato, assessore regionale per la sicurezza – non solo ai due aggrediti, ma a tutto il personale di Atm che ogni giorno, e soprattutto ogni notte, lavora e viaggia esponendosi a grossi e sempre più evidenti rischi”. Risulta evidente quindi che le istituzioni debbano “intensificare il loro impegno e rendere più efficace il monitoraggio dei territorio imprimendo rigore e rispetto delle regole a tutela dei lavoratori”. Parole più dure da parte della consigliera regionale di Forza Italia, Silvia Sardone, secondo la quale “il Comune si disinteressa della questione”.