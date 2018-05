La bambina è precipitata da un'altezza di circa 6 metri, procurandosi un trauma cranico e gravi contusioni ma per fortuna è fuori pericolo. Sembra che la madre abbia problemi psichici

I carabinieri di Treviso hanno arrestato una donna per il tentato omicidio della figlia di quasi 3 anni. Domenica scorsa la bambina è precipitata dal terrazzo di casa, ad un’altezza di circa 6 metri, procurandosi un trauma cranico e gravi contusioni. La piccola è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale di Treviso ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Sembra che la madre abbia problemi di natura psichica.

Bimba di 3 anni cade dal terrazzo di casa: arrestata la madre

La donna era in casa con il marito e la loro unica figlia, al momento della caduta. La bambina è finita sull’erba che ha attutito il colpo, limitando i danni possibili. Ad accorgesi del fatto è stato un vicino di casa, che ha subito chiamato i soccorsi.

I protagonisti della vicenda sono stati ascoltati dai carabinieri ma l’attenzione ricade tutta sulla donna “con problemi psichici”. I sospetti sulla madre sono nati per il suo atteggiamento dopo la caduta della bambina. Gli inquirenti, con il passare delle ore e con la testimonianza del marito della donna, hanno delineato un quadro che si discosta dall’iniziale ipotesi di incidente domestico. Il padre invece non è indagato.