L'ex fotografo dei vip potrà riprendere la sua attività lavorativa, utilizzare i social e rilasciare interviste. I suoi legali: "Era ciò che speravamo"

Il giudice della Sorveglianza di Milano, Simone Luerti, ha deciso che Fabrizio Corona potrà tornare a “svolgere la propria attività lavorativa” e a “utilizzare i social” dal momento che “l’elemento pubblicitario e mediatico è parte essenziale” della sua attività.

Fabrizio Corona può tornare a lavorare

Sono state dunque modificate alcune delle prescrizioni per l’ex fotografo dei vip. Fabrizio Corona potrà anche rilasciare interviste, purché non abbiano un “riferimento diretto all’andamento” dell’affidamento terapeutico in corso.

I legali di Corona mostrano la loro soddisfazione nei confronti della decisione del giudice. “Un ringraziamento al dottor Simone Luerti – hanno detto Ivano Chiesa, Antonella Calcaterra e Luca Sirotti – che ha dimostrato equilibrio e buon senso permettendo a Corona di tornare a lavorare. Era ciò che speravamo“.