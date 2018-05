Esercitavano senza avere i titoli per farlo, a seguito dei controlli sono state chiuse anche 2 strutture sanitarie che non avevano i requisiti richiesti dalla legge

In Emilia Romagna, 22 persone sono state denunciate dai carabinieri del Nas di Bologna per esercizio abusivo della professione sanitaria. Sono state chiuse anche 2 strutture sanitarie che non avevano i requisiti richiesti dalla legge.

Denunciati 22 medici e dentisti abusivi

Secondo quanto emerso dai controlli delle forze dell’ordine negli ultimi mesi, le persone denunciate prescrivevano diete dimagranti, curavano denti, praticavano fisioterapia a persone con problemi motori e assistevano anziani, senza avere i titoli per farlo.