Tragedia in contrada San Bartolo, a Vittoria. Un pensionato di 69 anni di Scicli (Ragusa) si è schiantato con la sua auto, una Fiat Ulisse, contro un palo dopo essere uscito fuori di strada ed è morto sul colpo. Non sono ancora chiare le cause che hanno causato l’incidente. La ricostruzione è al vaglio della polizia municipale.