Il figlio, pur vedendo i ladri, è rimasto immobile a letto per evitare reazioni violente. Rubati preziosi e oggetti di valore

L’abitazione dello chef Massimo Bottura è stata svaligiata giovedì notte, mentre il cuoco era fuori per impegni lavorativi. All’interno della casa di Modena, però, erano presenti la moglie e il figlio, che pur vedendo i ladri è rimasto immobile a letto per evitare reazioni violente.

Furto in casa Bottura, moglie e figlio erano in casa

La polizia è intervenuta immediatamente sul posto, per stabilire l’entità del colpo e ricostruire l’accaduto vagliando le immagini delle telecamere della zona. Secondo le prime ricostruzioni, due uomini sono entrati in casa salendo sul balcone e forzando una finestra della camera da letto. I malviventi si sono impossessati di preziosi e oggetti di valore per poi uscire dalla porta principale.

Lo chef è stato vittima di furti anche altre volte. Nel maggio di 4 anni fa, infatti, la sua abitazione è stata svaligiata mentre Bottura si trovava a Instanbul con la famiglia, per l’inaugurazione di un locale.