L'ex numero 1 del ranking approfitta del calo di rendimento del giapponese per ribaltare il risultato. Domani c'è Nadal

Fa un certo effetto dirlo, ma a metà maggio Novak Djokovic trova finalmente la prima semifinale di questo 2018 particolarmente tribolato. Nella sfida di quarti di finale agli Internazionali d’Italia, il serbo ha fatto impazzire il Foro Italico, di cui è da sempre un beniamino, rimontando un set di svantaggio a Kei Nishikori, calato drammaticamente nel rendimento dopo una partenza particolarmente centrata ed efficace.

Nella semifinale di domani, il serbo se la vedrà con Rafa Nadal, che nel match di mezzogiorno ha superato in rimonta il nostro Fabio Fognini. Avanza alle semifinali anche Marin Cilic, particolarmente solido nella sua vittoria in due set contro un Pablo Carreno Busta che non sta brillando, ma che può festeggiare il primo quarto di finale in un Masters 1000 in carriera.

Nel torneo femminile, invece, maratona vincente per Maria Sharapova, tre volte vincitrice sulla terra rossa di Roma, contro Jelena Ostapenko, mentre Caroline Wozniacki è stata regolata in due set dall’estone Kontaveit, che domani sfiderà la campionessa uscente Elina Svitolina. La quarta semifinalista uscirà dalla partita serale tra la numero 1 del ranking WTA Simona Halep e Caroline Garcia, in netta crescita in questa stagione sulla terra.