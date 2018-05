Il messaggio d'addio del capitano bianconero alla squadra che ha difeso negli ultimi diciassette anni, prima dell'ultima partita

Sono parole commosse, e commoventi, quelle che Gigi Buffon, alla vigilia dell’ultima partita in bianconero, ha rivolto alla sua Juventus, con la quale si saluterà domani nella sfida interna allo Juventus Stadium contro il Verona, con i festeggiamenti per il settimo Scudetto consecutivo che si mischieranno con la tristezza per l’addio del capitano. Il portierone della Vecchia Signora ha affidato al suo profilo social il messaggio di addio alla squadra che ha difeso per diciassette anni:

Adesso, per Buffon, è pronto ad aprirsi un nuovo scenario. Il Paris Saint-Germain vorrebbe accoglierlo per andare a caccia della Champions League, uno dei pochi trofei a mancare al suo straordinario palmarés, ma, stando alle parole di Gigi in conferenza stampa, non sarebbe l’unica opzione per il suo futuro, che verrà deciso solo nei prossimi giorni, dopo la fine del campionato.