Un giovane di 24 anni è stato accoltellato, nelle prime ore del mattino, nella periferia di Londra. I paramedici hanno lottato in mano per salvargli la vita, mentre il 24enne giaceva sanguinante su un marciapiede di Barking. Secondo quanto riferito dalla polizia, infatti, il giovane sarebbe morto sul colpo.

La polizia si trova tuttora sulla scena. Tutte le strade circostanti, infatti, sono state bloccate per consentire un accesso più agevole a forze dell’ordine e periti della scientifica. La polizia del borough londinese di Barking and Dagenham ha affidato a Twitter un appello rivolto a quanti abbiano potuto assistere al fatale accoltellamento. “Se hai visto qualcosa o hai qualche informazione, per favore contatta la polizia”, twittano.

Police are currently on scene in the Crows Road/ Harts Lane area of Barking dealing with a fatal stabbing. Please bear with us at these very early stages of the investigation whilst large scale crime scenes are in place. If you witnessed or have any info, please contact police. pic.twitter.com/IZwf8dIFLu

— Barking & Dagenham Police (@MPSBarkDag) 18 maggio 2018