Piero Vincent Francesco Mazzarella, di 27 anni, era detenuto a Tokyo per aver involontariamente investito una donna con una bici, causandole la rottura di un osso del bacino

L’attore siciliano Marcello Mazzarella ha annunciato su Facebook che il Giappone ha rilasciato suo figlio. Piero Vincent Francesco Mazzarella, di 27 anni, era detenuto a Tokyo per aver involontariamente investito una donna con una bici, causandole la rottura di un osso del bacino. Immediatamente sono scattate le trattative con Tokyo dall’ambasciata italiana.

Mazzarella su Facebook: “Il Giappone ha rilasciato mio figlio”

Il giovane, al momento dell’incidente avvenuto il 2 maggio scorso, si trovava in vacanza in Giappone, ma il rientro previsto per il 10 è stato annullato a causa dell’arresto. A nulla è valso il tentativo di Piero di soccorrere la donna dopo averla accidentalmente investita. La polizia lo ha arrestato, prolungando lo stato di fermo in carcere.

Massima l’attenzione al caso da parte dell’ambasciata italiana, che, nella persona dell’ambasciatore Giorgio Storace, ha fatto sapere di seguire e assistere il connazionale visitandolo più volte per assicurarsi che stesse bene.