La telenovela sul nuovo contratto del forlivese sembra destinata a chiudersi con un lieto fine

Sembra destinata a chiudersi a lieto fine la lunga ed estenuante trattativa tra Andrea Dovizioso e la Ducati per il rinnovo di contratto del rider forlivese, reduce dal secondo posto nell’ultima edizione del mondiale Moto GP e deciso a dare battaglia anche quest’anno a Marc Marquez per il titolo. Un duello che, anche nelle prossime stagioni, proseguirà sull’asse Ducati-Honda, dato che il Dovi aveva la concreta possibilità di unirsi al rivale nel team Repsol HRC, ma ormai è orientato alla permanenza con la casa di Borgo Panigale.

A rivelare le intenzioni è il diretto interessato, direttamente da LeMans, dove andrà in scena nel weekend il GP di Francia: “Siamo ai dettagli nella trattativa per il rinnovo in Ducati, ci sono stati tanti aiuti per far sì che questo matrimonio continuasse. Spero di riuscire a chiudere nei prossimi giorni per arrivare alla firma, il mio manager Simone Battistella è qui per questo, così penserò alle prossime gare con la testa più sgombra”.